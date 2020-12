Oberglatt – Die Primar- und die Sekundarschule erhalten eine neue Leitung Auf beiden Schulebenen kommt es in Oberglatt im nächsten Jahr zu personellen Wechseln. Sharon Saameli

Die Schule Oberglatt ist bald in neuen Händen. Archivbild: Sibylle Meier

Im Oberglatter Schulwesen passiert gerade einiges. Im September fiel der Startschuss zum Bau des neuen Schulhauses für die Sek Rümlang-Oberglatt (kurz RO). Ab August 2023 sollen die ersten Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt das Gebäude beziehen. Dann ist da auch die Frage, wie und wann die Schülerinnen und Schüler des Ortsteils Hofstetten an die Sekundarschule Rümlang-Oberglatt zugewiesen werden. Und nun gibt es sowohl auf Primar- als auch auf Sekundarstufe personelle Wechsel in der Leitung.

Die Sekundarschule RO wird Anfang 2021 gleich von beiden Co-Schulleitenden verlassen. Mischa Ruf kündigte ihre Anstellung auf Ende Jahr, André Tynowski wechselt im Februar ins Lernzentrum der Schule. Für die beiden hat die Schulpflege indes bereits Ersatz gefunden: Am 14. Dezember beschloss sie, Anna Spånning und Peter Buser als neue Co-Schulleitung einzusetzen. Spånning ist Staatswissenschaftlerin, verfügt über mehrjährige Unterrichtspraxis in der Schweiz, in Schweden und Zentralasien und war Schulleiterin an einer Zürcher Privatschule. Buser ist diplomierter Lehrer und Psychologe und hat im Kanton Zürich mehrjährige Erfahrung als Schulleiter.