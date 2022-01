Viktor Giacobbo im Interview – «Die Puffmutter hätte ich gerne als Berufsbezeichnung in meinem Pass» Früher galt er als «Mafiaboss», heute wird er liebevoll als «Puffmutter des Schweizer Humors» gefeiert. Das grosse Gespräch zum 70. Geburtstag. Andreas Tobler Matthias Lerf

«Ein Allheilmittel, wie wir aus der Krise rauskommen, habe ich nicht»: Viktor Giacobbo im Casinotheater Winterthur. Foto: Urs Jaudas

Viktor Giacobbo wird am 6. Februar 70 Jahre alt. Im Schweizer Fernsehen gibt es an diesem Tag eine Geburtstagssendung. Aber das Alter ist für Giacobbo kein grosses Thema, «es passiert einfach», sagt er. Viel lieber will er über den «Bundesordner» sprechen, einen satirischen Jahresrückblick mit grossem Ensemble, der im Februar noch in der ganzen Schweiz zu sehen ist.