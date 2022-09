Endlager in Stadel, «heisse Zelle» in Würenlingen (AG)

Am Montag um 9 Uhr ist die Medienkonferenz der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) angesagt. Eigentlich ist aber alles schon bekannt: Das Endlager soll nach Stadel kommen, die «heisse Zelle» nach Würenlingen. Das heisst: Die radioaktiven Abfälle werden im Kanton Aargau verpackt und erst dann ins Unterland geschickt. Der Kanton Zürich hatte sich dagegen gewehrt, neben dem Endlager auch noch die Last der heissen Zelle tragen zu müssen.

So oder so: Am Montag wird noch begründet werden, was genau den Ausschlag für diese Enscheide gegeben hat. Am Montagnachmittag wird noch eine zweite Medienkonferenz in der Region stattfinden. An dieser werden die zuständigen Regierungsräte, der jeweilige Präsident der Regionalkonferenz und auch das Bundesamt für Energie und die Nagra vertreten sein.