Gemeindeversammlung Hüttikon – Die Rechnung in 20 Minuten erledigt Die Genehmigung der Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hüttikon war Formsache. Dazu gab es noch Infos zu Windrädern, Asylquote und Nachtparkgebühren. Christian Wüthrich

Als einziges Sachgeschäft hatten die Hüttikerinnen und Hüttiker über die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde zu entscheiden. Das lockte am Dienstagabend 29 Stimmberechtigte in die Turnhalle der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde. Die vorgelegten Zahlen gaben keinerlei Anlass zu Diskussionen. So endete die offizielle Versammlung bereits nach 20 Minuten mit der einstimmigen Annahme des Rechnungsabschlusses 2022.

Konkret wies die Politische Gemeinde Hüttikon für das abgelaufene Jahr unter dem Strich einen Ertragsüberschuss von knapp 900’000 Franken bei einem Gesamtaufwand von weniger als 3,6 Millionen Franken aus. Budgetiert war ein Plus von rund 240’000 Franken. Das ist auf die höheren Einnahmen bei den ordentlichen Steuereinnahmen und insbesondere den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Allein wegen erfolgreicher Immobilienverkäufe resultierten für die Gemeinde gegen eine halbe Million Franken mehr Einnahmen als budgetiert.

Viel weniger investiert

Von den geplanten 230’000 Franken an Investitionen wurden nur gerade knapp 50’000 Franken getätigt. Dies, weil eine Wasserleitung doch nicht habe ersetzt werden müssen und mit der Renaturierung eines Bachs noch nicht begonnen wurde.

Der Gemeinderat könne bezüglich Finanzen somit nicht nur auf ein «ausserordentlich gutes Jahr» zurückblicken, sondern dürfe auch «äusserst positiv» in die Zukunft schauen. Corona sei wohl endgültig vorbei und negative finanzielle Auswirkungen hätten sich offenkundig keine eingestellt, liess man schon im Vorfeld der Rechnungsabnahme verlauten.

Die überaus positive Bewertung der finanzpolitischen Situation durch den Gemeinderat teilte auch die Rechnungsprüfungskommission, die das Ergebnis zur Annahme empfahl. Da mag es nicht erstaunen, dass es an diesem Abend auch keine Fragen oder Anträge gab.

Vielleicht bald Nachtparkgebühren

Im Anschluss an die Versammlung orientierte die Gemeindepräsidentin Beatrice Derrer (SVP) über aktuelle Themen. Wegen der Erhöhung der kantonalen Aufnahmequote im Asylwesen sei Hüttikon eine zusätzliche Flüchtlingsfamilie zugeteilt worden. Gemäss den nun geltenden Vorgaben des Kantons muss die Gemeinde zurzeit zwölf Personen beherbergen können, was momentan nicht ganz der Fall sei. Deshalb sei die Gemeinde auf der Suche nach mehr Wohnraum in diesem Bereich.

Ausserdem hat Derrer über die neusten Windenergiepläne auf dem Hüttikerberg orientiert und bekannt gegeben, dass der Gemeinderat auf Einladung der zuständigen kantonalen Ämter eine Stellungnahme dazu abgegeben hat. Über den Inhalt ist allerdings nichts Näheres bekannt geworden.

Und schliesslich ging es um die «willkürliche Nachtparkiererei», die der Gemeinde vermehrt zu schaffen macht. Der Gemeinderat werde nun die Einführung einer entsprechenden Parkgebühr prüfen. In Hüttikon werden bislang noch keine Nachtparkgebühren erhoben.

