Analyse zu Afrika und Omikron – Die reichen Länder haben versagt Hätte das südliche Afrika früher genug Corona-Impfstoff bekommen, wäre die neue Corona-Variante möglicherweise nicht entstanden. Meinung Bernd Dörries aus Kapstadt

In Subsahara-Afrika sind erst etwas mehr als fünf Prozent der Menschen geimpft: Ein Junge bekommt eine Impfung in Johannesburg. Foto: Denis Farrell (AP)

Nun ist also genau das passiert, wovor so viele so lange und so oft gewarnt haben. In verschiedenen Ländern des südlichen Afrikas hat sich eine Mutante des Coronavirus verbreitet, die womöglich viel ansteckender ist als alle anderen bisher bekannten Varianten. Man kann wohl sagen: Wäre Afrika so schnell mit Impfstoff versorgt worden, wie jetzt Einreiseverbote verhängt wurden, wäre die Lage vielleicht eine andere, hätten mehr Geimpfte die Verbreitung einer Mutante erschwert.

Seit Monaten redet der reiche Norden von globaler Solidarität. Davon, dass die Pandemie erst vorbei sei, wenn sie überall besiegt ist. In Subsahara-Afrika sind aber nach wie vor erst etwas mehr als fünf Prozent der Menschen geimpft, in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo noch nicht mal ein Prozent. Das hat verschiedene Ursachen: korrupte und unfähige Regierungen, denen die Menschen nicht vertrauen. Koloniale Erfahrungen mit einem Gesundheitssystem, das Afrikaner oft als Versuchskaninchen missbraucht hat. Fake News und Aberglauben. Südafrika hat mittlerweile deutlich mehr Impfstoff, aber keine kompetente Regierung, die ihn verteilt.