Resultate des Sportamt-Tests – Die reicheren Zürcher Kinder sind sportlicher als die ärmeren Beim alljährlichen Sporttest werden die begabtesten Erstklässler erkannt. Und auch jene, die zu wenig Bewegung haben. Was unternimmt die Stadt Zürich für sie? Emil Bischofberger

Hin und her, so schnell es geht: Auch die Motivation der Kinder hat einen Einfluss auf das Testresultat. Foto: Urs Jaudas

Die Sportlektion erinnert ein wenig an die militärische Aushebung. Getestet werden an diesem Montagnachmittag jedoch die Erstklässler des Schwamendinger Schulhauses Ahorn. In der Turnhalle haben sechs Sportstudenten fünf Teststationen aufgebaut, bei denen die jüngsten Schülerinnen und Schüler auf ihre sportlichen Fähigkeiten geprüft werden. Sportmotorische Bestandesaufnahme, kurz SMBA, heisst dieses Verfahren, das die Stadt seit 16 Jahren durchführt. Deren Resultate dienen als Entscheidungsbasis für die Sportpolitik und die Bewegungsförderung.

Die Erinnerungen kommen nicht von ungefähr: Die meisten Übungen sind durchaus mit jenen an der militärischen Aushebung vergleichbar. Bevor es die Halle betritt, erhält jedes Kind eine Startnummer und wird vermessen (Körpergrösse und Gewicht). Drinnen versucht sich jedes im Standweitsprung, seitlichen Springen, Tapping (eine Übung mit den Händen, bei der Schnelligkeit und Koordination unter Zeit- und Präzisionsdruck geprüft werden), 20-Meter-Sprint und Shuttle Run (Pendellauf in kürzer werdenden Zeitintervallen).