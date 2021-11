Volksinitiative für «faire Finanzierung» – Die reichsten 25’000 sollen die Corona-Hilfen finanzieren Linke und Gewerkschaften schlagen eine temporäre Erhöhung der Vermögenssteuer um 20 Prozent vor – und haben dazu eine Volksinitiative eingereicht. Doch die ist vielleicht gar nicht nötig. Lorenzo Petrò

Nach dem Lockdown waren die Schlangen vor Luxuswarenläden wie Louis Vuitton besonders lang. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Woher soll die Milliarde kommen, mit der Bund und Kanton Zürich in der Pandemie das schwer gebeutelte Gewerbe unterstützt hat? Finanzdirektor Ernst Stocker lancierte im Januar in der NZZ die Idee, die Mehrwertsteuer temporär zu erhöhen und die Kantone an den Einnahmen zu beteiligen. «Das bringt niemanden in Nöte, hilft den Kantonen aber über die Talsohle hinweg und bewahrt sie vor schmerzhaften Abstrichen», sagte der SVP-Regierungsrat.

Über die Mehrwertsteuer alle Haushalte gleich stark zu belasten, unabhängig von der finanziellen Situation – das ist für die linken Zürcher Parteien von den Juso bis zu den Grünen aber der falsche Ansatz. Zusammen mit den Gewerkschaften haben sie deshalb während des Sommers 8648 Unterschriften für die kantonale Volksinitiative «Faire Finanzierung der Corona-Hilfen» gesammelt und diese kürzlich eingereicht.