Trump mit den republikanischen Kongressabgeordneten 2017: Er hat als Präsident mit seinen eigenwilligen Entscheidungen viele Anhänger gewonnen. Foto: Mark Wilson (Getty Images)

Es gäbe dieser Tage beste Gelegenheit für staatstragende Gedanken in den USA, vorneweg bei den Republikanern. Letztere könnten zum Beispiel zu der Einsicht gelangen, dass Sturmgewehre nicht so leicht zu kriegen sein sollten wie Erdnussbutter, nachdem kürzlich in einer Primarschule erneut Kinder und Erwachsene erschossen worden sind.