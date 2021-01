Die Börsentitanen haben das Nachsehen: Über Social Media verbündete Kleinanleger spielen an der Börse ihre Macht aus. Foto: Johannes Eisele (AFP)

Es ist nicht übertrieben, von einer Revolte zu sprechen. Noch nie konnten Kleinanleger die Finanzindustrie so in Bedrängnis bringen wie die drei Millionen Kleinanleger mit ihrem Kursfeuerwerk von einem Dutzend Aktien. Der Damm ist gebrochen. Die etablierten Akteure an der Wallstreet müssen sich auf eine «brutale Konkurrenz» gefasst machen. Der über soziale Netzwerke ausgelöste und organisierte Aufstand ist die logische Antwort auf eine Finanzindustrie, die auf den freien Markt schwört, aber ihre eigenen Regeln setzt.

Warum werden die Reichen reicher, während der Mittelstand verschwindet?