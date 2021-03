Ein Jahr nach dem grossen Shutdown – Die Ruhe am Himmel freut und verunsichert zugleich Genau ein Jahr ist es her, seit schlagartig alles heruntergefahren wurde. In der Flughafenregion ist es plötzlich ruhig geworden über den Köpfen. Das weckt unter Anwohnern gute Gefühle, aber nicht nur. Christian Wüthrich und Andrea Söldi

Ab dem 17. März 2020 waren die Swiss-Flugzeuge plötzlich mehr am Boden statt in der Luft – und weckten niemanden mehr aus dem Schlaf. Bei vielen abgestellten Jets wurden die Öffnungen abgeklebt. Archivbild: Urs Jaudas, Tamedia AG

«Bleiben Sie zu Hause!» So tönte es erstmals Mitte März vor einem Jahr aus dem Mund von Gesundheitsminister Alain Berset. Was folgte, war ein Vollstopp des gesellschaftlichen Lebens inklusive allem, was dazugehört. Urplötzlich wurde es still auf den Strassen, in den Bahnhöfen und auch am Flughafen. Bis die letzten Evakuierungsflüge zurück waren, verging noch eine Weile, danach hob zeitweise fast gar kein Flugzeug mehr ab in Kloten.

An kaum einem andern Ort zeigen sich die Auswirkungen von Covid-19 bis jetzt so direkt erlebbar und vor allem dauerhaft anhaltend wie in den Flugschneisen. Die Unterländer Bevölkerung in den aviatisch fast allgegenwärtig beschallten Zonen ist plötzlich von einer ungeahnten Ruhe umgeben.