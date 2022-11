Positiver Test in Peking – Die Russen verweigern im Dopingfall Walijewa ein öffentliches Urteil 15-jährig war das Eiskunstlauf-Supertalent Kamila Walijewa, als für sie an Olympia eine Welt zusammenbrach. Nun ist die Welt-Anti-Doping-Agentur aktiv geworden. Monica Schneider

Wie einst an Olympia: Kamila Walijewa ausdrucksstark bei einem Auftritt des russischen Eislauf-Cups in Kasan. Foto: Maxim Bogodvid (Keystone)

Die Medaillenzeremonie hat noch immer nicht stattgefunden. Auch neun Monate nach dem Team-Wettkampf an den Olympischen Spielen in Peking nicht. Gewonnen haben ihn Anfang Februar die russischen Eiskunstläuferinnen – vor den USA und Japan. Aber, wie sich nur einen Tag danach herausstellte: Mit Europameisterin Kamila Walijewa war einer der Russinnen Doping nachgewiesen worden. Nicht an diesen Spielen, bereits ein paar Wochen zuvor.