Sweet Home: Einrichtungsberatung – Die Sache mit dem Teppich Sie machen jede Wohnung schöner, wärmer und wohnlicher: Hier bekommen Sie die besten Tipps rund um den Umgang mit Teppichen. Marianne Kohler Nizamuddin

So richtig in Teppiche verliebt habe ich mich durch meine Arbeit. Denn beim Styling von Wohnkatalogen wurden wir dazu angehalten, mehr Teppiche zu benutzen. Die meisten Stylisten hatten lange Mühe damit, weil sie, wie viele andere, Teppiche zu wenig cool fanden. Doch wie immer, wenn man schöne Stücke in der Hand hat, lernt man sie zu schätzen und kriegt Lust, damit zu spielen. Genau das tat ich beim Styling und daheim. Als wir einen Hund bekamen, haben wir unsere Wohnung erst recht mit vielen Teppichen bestückt. Zuerst mit günstigeren, dann mit edleren.