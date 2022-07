Guten Abend ...

… und herzlich willkommen zur ersten Super-League-Partie der Saison 2022/23. Und was für eine das ist! Der Meister trifft auf seinen Vorgänger und grossen Herausforderer, im Wankdorf kommt es heute Abend also zum Spitzenspiel zwischen den Young Boys und dem FCZ, beide mit neuem Trainer, beide mit neuen Spielern, beide mit Ambitionen. Das Wetter spielt auch noch mit und das Stadion ist so gut wie gefüllt. Das kann ja nur gut gehen.