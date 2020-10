Gegen die Scheichs am Golf – Die saudische Opposition hat jetzt eine Partei Madawi al-Rasheed, in England lebende Dissidentin, hat eine Partei gegründet, um ihre Heimat zu demokratisieren. Moritz Baumstieger

Vom lesen und denken liess sich Madawi al-Rasheed nie abhalten. Weder in ihrer Jugend in Saudi-Arabien noch im Exil. Foto: Tamedia

Als Madawi al-Rasheed Ende der 1980er-Jahre in Cambridge an ihrer Dissertation arbeitete, bekam ihr Vater einen Anruf. Prinz Salman, damals Gouverneur der Hauptstadt, sei am Telefon gewesen, erzählt die Sozialanthropologin. Salman habe ihren Vater gewarnt: Wenn die Tochter ihre Doktorarbeit veröffentliche, müsse sie sich auf «disziplinarische Massnahmen» gefasst machen. «Natürlich habe ich meine Dissertation publiziert», fuhr die heute 57-Jährige fort, «und danach noch 14, 15 weitere Bücher». Nachdem al-Rasheed 2005 in einer Livesendung freie Wahlen gefordert hatte, rief Salman wieder an. Um auszurichten, dass der Tochter die Staatsbürgerschaft entzogen worden sei.