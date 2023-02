Brücke in Glattfelden – Die Schäden sind viel schlimmer als erwartet Die Reparatur einer Brücke in Glattfelden dauert ein Jahr länger als erwartet. Wäre klar gewesen, wie lädiert die Brücke ist, wäre sie neu gebaut worden. Severin Hartmann

Die Sanierung dieser Brücke in Glattfelden dauert viel länger als erwartet.

Foto: Sibylle Meier

Wie schlecht die Substanz der Brücke über die Gleise der SBB-Strecke Glattfelden–Eglisau ist, war lange unklar. Doch nun zeigt sich: Sie ist viel schlechter als erwartet. Deshalb dauern die Instandsetzungsarbeiten voraussichtlich über ein Jahr länger als geplant (wir berichteten). Die Menschen in der Umgebung müssen also noch länger mit Wartezeiten auf der Weiacherstrasse rechnen. «Ich habe mich damit abgefunden und mich an die Baustelle gewöhnt. Pro Fahrt verliert man halt ein bis zwei Minuten, aber da können wir jetzt nichts daran ändern», meint Leser Hanspeter Keller auf Anfrage dazu.