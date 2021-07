Wertvolle Sammlungsstücke – Die Schätze der Uni Zürich lagern künftig in Buchs Vom ausgestopften Zebra über Steinproben bis hin zu medizinischen Geräten: In Buchs entsteht ein Zentrallager für Museumsstücke der Universität Zürich. Martina Hagenauer

Dieses Drahtmodell eines zum Rallye-Fahrzeug umgebauten VW-Käfers stammt aus Burundi. Foto: PD

Im Buchser Industriegebiet lagert künftig geballtes Wissen: Das Gebäude an der Furtbachstrasse befindet sich momentan zwar noch im Bau, doch schon in einem knappen Jahr will die Universität Zürich (UZH) darin geschätzt 5 Millionen Objekte aus 13 wissenschaftlichen Sammlungen aufbewahren. Zurzeit lagern diese Objekte an verschiedenen Standorten, verteilt über die Stadt Zürich in teilweise ungeeigneten Räumen. Wie François Chapuis, Direktor Immobilien und Betrieb der Universität Zürich, erklärt, bietet der neue Standort in Buchs die Chance, in Zukunft einen Grossteil der Sammlungen zentral zusammenzufassen, angemessen zu lagern, konservatorisch zu betreuen sowie wissenschaftlich zugänglich zu machen.