Stefanini-Sammlung in Winterthur – Die Schätze unter dem Sulzer-Hochhaus Der 2018 verstorbene Immobilienkönig Bruno Stefanini sammelte Kunst und Kuriositäten – und hinterliess 85’000 Objekte. Die Nachlassverwalter stehen vor der Frage: Was behalten? Delia Bachmann

Blick in den Skulpturenraum im Keller des Sulzer-Hochhauses. Die Figuren zeigen den wilden Stilmix der Sammlung. Foto: Enzo Lopardo

Bruno Stefanini sammelte Häuser, die ihn zum Multimillionär machten, dazu Kunst und Kuriositäten in rauen Mengen. Die Sammlung des 2018 verstorbenen Winterthurer Immobilienkönigs umfasst gegen 85’000 Objekte, die von der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) verwaltet werden. Dutzende Mitarbeitende erfassen, reinigen und verpacken die seit einigen Jahren – für den Umzug in ein Sammlungshaus, das bis 2027 in Winterthur-Neuhegi gebaut werden soll. Bis dahin bleiben die gereinigten und katalogisierten Objekte in ihren teilweise geheimen Depots.