In Rheinland-Pfalz werden zwei junge Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen, am späten Nachmittag nehmen die Fahnder zwei Verdächtige fest. Über ein Verbrechen, das in Deutschland eher ungewöhnlich ist.

Die Nacht muss für sie begonnen haben, wie Nächte eben beginnen. Sie fuhren Streife im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz, kontrollierten den Verkehr. Gegen 4.20 Uhr kontrollierten sie ein Auto auf einer Kreisstrasse bei Ulmet. Dann fielen Schüsse. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin ist sofort tot, ihr 29 Jahre alter Kollege stirbt kurze Zeit später. Und die Täter? Flüchten.

Der Landkreis Kusel liegt im Südwesten von Rheinland-Pfalz, im Pfälzer Bergland, in vielen Orten leben nicht einmal 1000 Menschen. Eine ruhige Region. Bis zum Montag.

Was in den frühen Morgenstunden genau passiert ist, lässt sich noch immer nicht sagen. Offenbar haben die Beamten per Funk Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden. Kurz darauf hätten sie sich erneut gemeldet: «Die schiessen.» Das meldet die dpa mit Verweis auf Sicherheitskreise. Und weiter: Der Polizist soll am Tatort mehrere Schüsse abgegeben haben, die Waffe seiner Kollegin sei nicht benutzt worden.