Djokovics Melbourne-Schicksal – Die Schlinge zieht sich zu – aber langsam Australische und auch spanische Behörden ermitteln weiter wegen Regelverstössen des Serben. Am Australian Open würde er als Nummer 1 gegen einen Landsmann starten. René Stauffer

Muss weiter auf das Verdikt warten: Novak Djokovic beim Training in Melbourne. Foto: Mark Baker (Keystone)

Kann Novak Djokovic am Australian Open ab kommenden Montag seinen 21. Grand-Slam-Titel anpeilen oder wird der neunfache Melbourne-Champion doch noch abgeschoben? Diese Frage spitzte sich am Donnerstag weiter zu, die Antwort aber wurde erneut vertagt. Während der Entscheid von Einwanderungsminister Alex Hawke immer ungeduldiger erwartet wurde, kamen weitere Details ans Licht, die gegen den ungeimpften Serben verwendet werden könnten.

Als am Nachmittag Ortszeit dann auch noch die Auslosung des Australian Open verschoben wurde, schien das Urteil nahe. Aber erneut: Fehlalarm. Djokovic wurde als Weltranglistenerster ins Tableau gesetzt, natürlich als Nummer 1. Was für ein glücklicher Zufall: In der ersten Runde würde er ausgerechnet auf einen anderen Serben treffen, den 22-jährigen Belgrader Miomir Kecmanovic (ATP 78). Nicht vorstellbar, wenn er beispielsweise gleich gegen einen Australier hätte antreten müssen. Für viele ist Djokovic gerade in Australien zur «persona non grata» geworden, einem Symbol der Egozentrik und Uneinsichtigkeit; zu einem, der die Wahrheit nach seinen Bedürfnissen zurechtbiegt.