Wiedereröffnung nach Umbau – Die «schönste Migros» steht ab sofort in Kloten In der Klotener Stadthauspassage findet man einen komplett neuen Laden. Die Migros setzt hier auf neuste Preisschildtechnik, ein gemütliches Bistro und angenehme Akustik. Christian Wüthrich

Filialleiter Marco Bisacca zeigt mit Stolz die schmucke Käseecke, die nach dem Umbau jetzt sogar eine bediente Theke (hinten) aufweist, wo es frische Fonduemischungen nach Wahl gibt. Foto: Balz Murer

Die Migros-lose Zeit mitten in Kloten ist vorbei. Am letzten Tag vor der Wiedereröffnung wuseln so viele Leute im neuen Laden herum, dass man glatt meinen könnte, er sei schon geöffnet. «Wir haben noch ein Testessen organisiert heute», erklärt Filialleiter Marco Bisacca mit Blick auf die neue Bistroecke. Die Mitarbeitenden konnten so schon mal alles ausprobieren und im Küchenbereich die Geräte in Betrieb nehmen.

Verweilen zu können und vor Ort etwas essen und trinken zu können, sei wichtig, wird betont. Das Bistro nimmt zwar nicht so viel Raum wie das vormalige Restaurant ein, bietet drinnen aber dennoch 60 Sitzplätze. Der frühere Kantinenstil soll damit vergessen gemacht werden. Eine Auswahl an Sandwichs und weiterhin auch warmen Menüs gibts an den Frischetheken und Ständen im Raum davor, von 11 bis 14 Uhr an der neuen Lunchbox täglich wechselnde Mittagsgerichte.

Speziell leise Rollen am Einkaufswagen

«Laden und Gastrobereich verschmelzen jetzt ineinander», sagt Bisacca und freut sich, nun «die schönste Migros» zu leiten. Bauherrenvertreter Bernard Jouart erklärt: «Wir haben viel Wert auf Akustik, Beleuchtung und Farben gelegt hier.» Damit es nicht zu laut wird, hat man spezielle Dämmelemente an der Decke montiert. Und die neuen Einkaufswagen haben gar speziell leise Rollen erhalten.

1 / 6 Die neue Bistroecke ist zwar kleiner als das frühere Restaurant, bietet aber dennoch einige Sitzplätze. Foto: PD

Zum Abschluss der Umbauphase muss alles gereinigt, beschriftet und für den ersten Ansturm am Eröffnungsmorgen vorbereitet sein. Schliesslich will man beim Grossverteiler von Donnerstag bis Samstag die Kundinnen und Kunden mit einer 10-Prozent-Aktion zurück in die Stadthauspassage locken, wie Annabel Ott, Mediensprecherin der Migros Zürich, erklärt.

Im Zentrum des neuen Ladens stehen ein grosszügiger Früchte- und Gemüsebereich sowie bediente Theken mit einer breiten Auswahl an frischem Fisch, Fleisch und Käse. Die bediente Käsetheke ist neu, und so kann man sich in Kloten künftig seine Fonduemischung nach eigenem Gusto zusammenstellen lassen.

Neue Abholboxen für Onlinebestellungen

Nebst dem kompletten Angebot an Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs steht den Kundinnen und Kunden neu «PickMup» zur Verfügung – der kostenlose Abhol- und Retourenservice der Migros.

1 / 3 In der Stadthauspassage steht anstelle des Kiosks nun eine neue Wand mit Paketboxen, wo man sich seine Onlinebestellung hinliefern lassen kann und sie rund um die Uhr abholen kann. Foto: Balz Murer

Was weiter auffällt, sind die neuen Rayonbeschriftungen und auch die elektronischen Preisschilder. «Das ist sehr effizient und erleichtert uns die Arbeit enorm», sagt der Filialleiter. Damit ist man in der Filiale Kloten auf dem neusten Stand der Technik, die aber notabene keinen Jobabbau bewirkt hat. «Wir starten mit mehr Angestellten als zuvor», sagt Bisacca. Neu sind 50 statt 40 Mitarbeitende in der Filiale beschäftigt.

«Die neue Garagenzufahrt wird im nächsten Sommer fertig sein.» Bernard Jouart, Baumanagement Migros

Während drinnen der Umbau fertig ist, wird auf der Stadtplatzseite noch immer an der neuen Tiefgarageneinfahrt gebaut. Die bestehende Tiefgarage könne weiterhin normal benutzt werden, erklärt der Bauherrenvertreter. «Die neue Garagenzufahrt wird im Juli oder August nächsten Jahres fertig sein.»

1 / 2 Aus einem Fenster im hinteren Ladenbereich blickt man derzeit direkt in die Baugrube für die neue Tiefgaragenzufahrt auf der Stadtplatzseite. Foto: Christian Wüthrich

Insgesamt ist Jouart trotz einigen Engpässen bei der Materialbeschaffung sehr zufrieden mit dem Ladenumbau. Durch den Ersatz von alten Geräten und den Einsatz von CO₂ als natürlichem Kühlmittel werde die Migros den Energieverbrauch der Klotener Filiale um zwischen 18 und 22 Prozent senken können.

