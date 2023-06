Bülach – Die Schüür wurde zum Kinosaal Anlässlich seines 5. Geburtstages zeigte der Verein Transition-Bülach den Film «Bratsch – ein Dorf macht Schule». Transition-Bülach

Die jungen Protagonistinnen und Protagonisten aus dem Wallis erzählten von ihren Erlebnissen. Foto: PD

In Anwesenheit von extra aus dem Wallis angereisten jungen Protagonistinnen und Protagonisten schauten sich rund 40 Personen den interessanten Dokumentarfilm an. Danach berichteten die Jugendlichen, wie die Filmcrew sechs Jahre lang Teil der Schule war, wie sie die Schule erlebten und wie es ist, durch den 50 Minuten langen Schulweg mit Bahn und Bus selbständig zu werden. Auch von ihrem Weg zur Berufsfindung erzählten sie.

Die mitgereisten Mütter ergänzten die Berichte aus ihrer Sicht. Sie schilderten eindrücklich, wie es anfänglich gar nicht so einfach war, den neuen Stil der Schule auszuhalten. So ganz ohne Noten und Fächer und somit auch ohne Skalen, um den Entwicklungstand des Kindes in Echtzeit zu messen. Und man sah ihnen an, wie stolz sie auf ihre selbständigen und selbstsicheren Kinder sind.

Spannende Angebote in Bülach

Im Anschluss befassten sich die Kinobesucherinnen und -besucher mit ausserschulischen Lernräumen in Bülach und Umgebung. Sie erfuhren vom Stadtförster Thomas Kuhn und dem «Unverpackt»-Initiant Daniel Fürst welche spannenden Angebote diese für Kinder und Erwachsene in Bülach bereithalten. Zum Ausklang gab es im HertiLabor einen feinen Apéro und die Gelegenheit, sich auszutauschen und den 5. Geburtstag von Transition gebührend zu feiern. Der Film kann neu auch in der Bibliothek-Bülach ausgeliehen werden.

