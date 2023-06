In Indien gehört die Bahn dem Staat, sie gilt seit 175 Jahren als Lebenslinie des Landes und ist eine quasi basisdemokratische Einrichtung: Die Unfallstelle südlich von Kalkutta. Foto: Keystone

Es ist selten, dass eine Katastrophe in Indien die Aufmerksamkeit der Europäer erregt. Für gewöhnlich nimmt derlei an Dramatik ab, wenn man es aus der Ferne beobachtet. Die Zugkatastrophe südlich von Kalkutta, bei der nach jüngsten Kenntnissen 275 Menschen ums Leben gekommen sind, ist eine Ausnahme.

In Indien gehört die Bahn dem Staat, sie gilt seit 175 Jahren als Lebenslinie des Landes und ist eine quasi basisdemokratische Einrichtung. Sie vereint die Klassen auch im wörtlichen Sinn. Die erste, mit Service und Schlafwagen, fährt genauso schnell oder langsam wie die dritte Klasse, in der man sich, je nach Zug, auch mal den Platz mit einer Grossfamilie, Haushaltswaren und Hühnern teilt. Indienreisende finden das charmant; für viele der 1,4 Milliarden Inderinnen und Inder ist es die beste Möglichkeit, in ihrem riesigen Land an den Arbeitsplatz oder zur Familie zu gelangen. Fliegen ist teuer, ein Auto kann sich nicht jeder leisten. Zugleich erstickt Indien am Strassenverkehr – nur dass es in Delhi oder Kalkutta an zu vielen Menschen liegt, in westeuropäischen Staaten an zu vielen Autos.

Die Regierung hatte in den vergangenen Jahren vor allem auf symbolische Investitionen gesetzt.

Wer also die Bahn nimmt, setzt sich zwar der ganzen Palette sozialen Austauschs aus; hat dafür aber Zeit, zu lesen, zu essen, Musik zu hören, ein Gespräch zu führen, sich geistig frei zu fühlen, während der Körper durch Transport einer Nützlichkeit zugeführt wird. Umso schrecklicher wirkt es, wenn dieser bewegliche Ort des Friedens zur Todesfalle wird. Indiens Nachrichtensender berichten quasi rund um die Uhr, aber was da über den Bildschirm flimmert, läuft bei aller Betroffenheit immer auf dasselbe raus: Die Züge waren nicht zu schnell, die Lokführer haben keine Fehler gemacht, es war eine elektrische Fehlschaltung am Signal, eine Folge nicht ausreichender Wartung. Die Regierung hatte in den vergangenen Jahren vor allem auf symbolische Investitionen gesetzt. Eine neue Bahnstrecke und einen Schnellzug kann man öffentlichkeitswirksam einweihen, modernisierte Weichen und Sicherheitsanlagen nicht.

Ein Meister der positiven Meldungen

Premierminister Narendra Modi ist ein Meister darin, sich mit positiven Meldungen zu schmücken und Katastrophen so abzustreifen, als würden sie sich in einer anderen Welt ereignen. Derzeit ist sein Konterfei überall im Land im Zusammenhang mit dem G-20-Gipfel im September plakatiert. «Grosse Verantwortung. Noch grössere Ambitionen» steht auf vielen dieser Plakate. Ob die Ambition im Fall der Bahn grösser war als das Verantwortungsgefühl, soll in den kommenden Tagen geklärt werden.

«Die Schuldigen werden nicht geschont werden», sagte Narendra Modi, als er die Unfallstelle am Samstag besuchte – was vor allem heisst: Er selbst hat damit nichts zu tun, und schuld daran ist er schon gar nicht. Das Schlimme: Niemand hat wirklich Schuld, höchstens die Bahn als Gesamtorganisation, das Sparen und Investieren an der falschen Stelle. Die Katastrophe ist menschengemacht, aber nirgendwo ein Verantwortlicher: Für die Hinterbliebenen ist das besonders bitter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.