Sekundarschule Oberglatt – Die Schule wechselt aber die Steuern bleiben die gleichen Die Stimmberechtigten haben am Sonntag entschieden, dass Hofstetten zur Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt gehört. Was bedeutet das? Astrit Abazi

Bis zum Bau des neuen Schulhauses werden die Jugendlichen aus Hofstetten weiterhin das Eichi in Niederglatt besuchen. Archivfoto: Balz Murer

Oberglatt, Rümlang, Niederhasli und Niederglatt haben sich geeinigt: Ab Anfang 2022 ist Hofstetten nicht mehr Teil der Sekundarschulgemeinde mit Niederhasli und Niederglatt (NiNiHo/Eduzis), sondern gehört zu Rümlang-Oberglatt. Gestaffelt werden nun in den kommenden Jahren die Jugendlichen aus Hofstetten in das neue Sekundarschulhaus Chliriet in Oberglatt übertreten, sobald dieses bezugsbereit ist.

Schulisch verändert sich also einiges. Es wäre deshalb auch naheliegend, dass sich das auf die Steuern auswirkt. Streng genommen müssten in Oberglatt nämlich unterschiedliche Steuerfüsse gelten, abhängig davon, wo man wohnt. Für die meisten Oberglatter Steuerzahler ergibt sich ein Gemeindesteuerfuss von 122 Prozent (ohne Kirchen). Dieser setzt sich zusammen aus dem Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 102 Prozent und 20 Prozent der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt. Steuerzahlende aus Hofstetten, die zur Sekundarschulpflege NiNiHo/Eduzis gehören, hätten streng genommen einen 5 Prozentpunkte höheren Steuerfuss als der Rest der Gemeinde.