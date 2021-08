Einheitsgemeinde im Trend – Die Schulgemeinde wird zum Auslaufmodell Die Zahl der Schulgemeinden hat sich im Unterland innert drei Jahren um die Hälfte reduziert, nur eine einzige Abstimmung darüber scheiterte. Das Ende des Modells ist absehbar. Manuel Navarro

In Höri sprach sich Schulpflegepräsident Daniel Daldini (stehend) gegen die Bildung einer Einheitsgemeinde aus. Damit bildet Höri die Ausnahme, denn acht andere Gemeinden haben die Schule in den vergangenen drei Jahren mit der politischen Gemeinde fusioniert. Foto: Leo Wyden

Wer Macht hat, gibt sie selten gern ab. Das galt lange Zeit auch für die Schulgemeinden. Dass sie eigenständig sind, dass die Schulpflege parallel zu einem Gemeinderat die Exekutive in der Bildung darstellt, war der Normalfall. Budget, Steuerfuss, Liegenschaftsverwaltung, Gemeindeversammlung – in vielen Unterländer Gemeinden war es Standard, dass dies alles doppelt existiert. Einmal für die politische Gemeinde – und einmal für die Schulgemeinde.

Gemeinden wie Embrach, Rafz, Regensdorf, Opfikon oder Kloten sind schon seit längerer Zeit als sogenannte Einheitsgemeinden organisiert. Das bedeutet, dass die Schule als Ressort Bildung in den Gemeinderat und die Verwaltung integriert ist. 2018 glich das Unterland deshalb einem regelrechten Flickenteppich. Von den 44 Gemeinden waren bereits 15 als Einheitsgemeinden organisiert. Darunter gab es sowohl «echte Einheitsgemeinden», in welchen auch die Sekundarschule integriert ist, wie Einheitsgemeinden, in welchen nur die Primarschule und die politische Gemeinde verheiratet sind, die Sekundarschule aber anders aufgestellt ist. Ein typisches Beispiel dafür ist Embrach. Zwar spricht man hier auch von einer Einheitsgemeinde, doch die Sekundarschule ist ausgeklammert, weil eine gemeinsame Oberstufe von Embrach, Oberembrach und Lufingen existiert. Ein ähnlicher Fall ist Bülach. Primarschule und politische Gemeinde sind fusioniert, die Sekundarschule ist aber als Kreisgemeinde mit Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel organisiert.