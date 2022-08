Höheres Rentenalter – Die Schweiz gehört zu den grosszügigsten Ländern In den meisten Ländern steigt das Rentenalter, die Trendsetter koppeln es an die Lebenserwartung. Die Schweiz im internationalen Vergleich. Armin Müller

Sie wollen das Rentenalter erhöhen: Die Jungfreisinnigen Schweiz und das Initiativkomitee der Renteninitiative reichen am 16. Juli 2021 die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge» bei der Staatskanzlei in Bern ein. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Heute erreichen Niederländer, die am 14. Januar 1956 geboren sind, das Pensionsalter. Sie gehen mit 66 Jahren und 7 Monaten in Rente. Vor sieben Jahren lag das gesetzliche Rentenalter wie in der Schweiz noch bei 65 Jahren.