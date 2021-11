Rangliste der Mobilfunkanbieter – Wer das beste Handynetz der Schweiz hat Der neue Test des Magazins «Connect» zu den Mobilfunknetzen zeigt, die Schweiz ist führend im deutschsprachigen Raum. Sehr gute Noten gibt es für alle drei Anbieter. Jon Mettler

Damit das Covid-Zertifikat auf dem Smartphone ständig verfügbar ist, braucht es ein gutes Mobilfunknetz. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Er ist eine Art Oscar für die Mobilfunkbetreiber im deutschsprachigen Raum: der jährliche Netztest des deutschen Magazins «Connect». Die Probe dient im Konkurrenzkampf der Standortbestimmung. Wer gut abschneidet, darf sich damit brüsten. Den anderen zeigt der Test auf, wo Nachholbedarf besteht. Und auch den Konsumentinnen und Konsumenten bietet die neutrale Einschätzung Orientierung bei der Anbieterwahl.

Am Dienstag veröffentlicht «Connect» die aktuellen Ergebnisse. Diese Zeitung hat vorab schon Einblick erhalten. Spannend ist, dass das Magazin die Qualität der Netze in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem gleichen Massstab bewertet hat. So lässt sich abschätzen, wie die Schweizer Betreiber im Vergleich zum benachbarten Ausland dastehen.

Das Resultat: Der Schweizer Marktführer Swisscom und Sunrise UPC bieten im deutschsprachigen Raum die besten Mobilfunknetze an. Sie schlagen damit international aufgestellte Konzerne wie die Deutsche Telekom. Salt als kleinster Anbieter der Schweiz fällt gegenüber der Schweizer Konkurrenz etwas ab, kann sich aber vor Anbietern wie Vodafone und Telefonica behaupten.

«Connect» testete die Netzqualität in drei Bereichen: bei der Sprachtelefonie, beim Übermitteln von Daten und bei einer hohen Belastung von Funkzellen. Damit ist eine Situation gemeint, in der eine grosse Menschenmenge gleichzeitig die Infrastruktur nutzt. Dazu waren Ende Oktober vier Testwagen mit sechs Smartphones in 50 Städten der Schweiz unterwegs.

Ein besonderes Augenmerk richteten die Testenden in diesem Jahr auf das 5G-Netz. Sie haben in ihrer Wertung berücksichtigt, wie oft die Testgeräte beim Herunterladen von Daten das schnelle Netz benutzten.

Zu vergeben waren maximal 1000 Punkte. Es folgen die Resultate für die Schweiz mit der Einschätzung des Magazins:

Swisscom (976 Punkte)

«Gegenüber dem starken Mitbewerber Sunrise UPC kann Swisscom in allen drei Bewertungskategorien jeweils einen knappen Vorsprung erzielen, der sich dann aber doch auf einen klaren Abstand aufsummiert. Auch beim 5G-Ausbau ist der Marktführer vorne mit dabei.»

Sunrise UPC (966 Punkte)

«Der Abstand zum Testsieger Swisscom beträgt jeweils nur wenige Punkte – erst in der Summe ergibt sich ein etwas deutlicherer Abstand. Bei der Kombination aus 5G-Ausbau und 5G-Datenraten ist Sunrise UPC Spitze.»

Salt (930 Punkte)

«In allen drei Testdisziplinen liegt Salt zwar hinter den beiden Mitbewerbern, aber dies auf jeweils hohem Niveau. Beim 5G-Ausbau zeigen sich deutliche Fortschritte gegenüber dem Vorjahr – und wo 5G von Salt bereits verfügbar ist, hohe Leistungen.»

Anbieter modernisieren Netze

Das Magazin wertet das gute Abschneiden der Schweizer Betreiber als Hinweis darauf, dass sie ihre Netze regelmässig modernisieren und die dafür nötigen hohen Investitionen bereitstellen. Die Swisscom etwa hat im Jahr 2020 total 2,2 Milliarden Franken in die Infrastruktur gesteckt.

Selbst die im vergangenen Jahr erfolgte weitgehende Abschaltung der 3G-Netze habe keine grösseren negativen Auswirkungen auf die Mobilfunkversorgung verursacht, halten die Autorinnen und Autoren fest.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen, darunter den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands, den European Newspaper Award und den Medienpreis der Bedag. Mehr Infos @jonmettler

