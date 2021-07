Kolumne von Markus Somm - Die Schweiz hat ihren Reiz

E ine Art Republik, in der kein Fürst regierte, sondern die Landleute sich selbst : Historische Darstellung des Rütlischwurs, nach Martin Disteli. Foto: Photopress, Keystone

Warum gibt es eigentlich die Schweiz? Weil dies der 1. August ist, müssen wir uns das ja fragen. Denn seien wir ehrlich: Nichts deutete vor 730 Jahren, Anfang August 1291, darauf hin, dass ausgerechnet in den Zentralalpen ein Land entstehen würde, das heute zu den reichsten und wohl glücklichsten der Welt gehört. Was ist das Geheimnis? 1291 war so unwichtig dann doch wieder nicht. Gewiss, ob genau der 1. August 1291 entscheidend war – oder eher der 26. Mai 1231: Darüber kann man sich streiten.

«Des Willens, allezeit das zu tun, was zu eurem Nutzen und Vorteil dienen kann», schrieb Kaiser Heinrich VII. den Urnern am 26. Mai 1231: «haben wir euch hiermit von dem Besitze des Grafen Rudolf von Habsburg losgekauft und gefreit und versprechen euch, dass wir euch niemals weder durch Verleihung noch durch Verpfändung von uns veräussern, sondern euch stets zu unseren und des Reiches Dienstes handhaben und schirmen wollen.»*