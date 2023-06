Hilfsgüter der humanitären Hilfe des Bundes werden im März 2022 für die ukrainische Bevölkerung in ein Flugzeug verladen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Der Krieg in der Ukraine ist in seiner Dimension ein europäischer Krieg in der Gemeinschaft europäischer Länder. Für die Schweiz bedeutet er meiner Meinung nach eine «ausserordentliche Lage» im Sinne von Artikel 58 der Bundesverfassung (BV). Dort heisst es: «Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerer Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen.»

Dazu kommt nach Artikel 61, dass die Gesetzgebung des Bundes «den zivilen Schutz von Personen und Gütern vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte» regeln muss, was namentlich zum Einsatz des Zivilschutzes «bei Katastrophen und Notlagen» führt. Der russische Angriffskrieg macht uns bewusst, dass die Verteidigungs- und Schutzmassnahmen der Schweiz nicht nur im Inland und im Grenzraum nötig sind, sondern eine west- und mitteleuropäische Solidarität erheischen.

Völkerrechtlich ist die Schweiz ebenfalls in der Pflicht. Sie muss entsprechend den Artikeln 1 und 2 der UNO-Charta international mitwirken, dass die schweren Friedensbedrohungen und -brüche durch Russland eingegrenzt werden und die internationale Friedensordnung in Europa wiederhergestellt wird. Zu diesem Zweck muss die Schweiz daher auch das Recht der Selbstverteidigung der Ukraine aktiv unterstützen und fördern.

Dieser Krieg wird andauern, und seine schrecklichen Auswirkungen sind nicht zu ermessen.

Die Schweiz muss jetzt vor allem humanitäre Hilfen gewähren, wie dies z. B. die Bruges Resolution des Instituts für Völkerrecht (IDI) von 2003 für solche Fälle dringender «humanitarian assistance» klarstellt. Dieser Krieg wird andauern, und seine schrecklichen Auswirkungen sind nicht zu ermessen. Gerade deshalb müssen in der Schweiz die jetzt dringlichen Ausgaben für die mittelbare Bewältigung dieses europäischen Kriegs unabhängig von der «Internationalen Zusammenarbeit» und von den vielfältigen anderen Verpflichtungen im Ausland wie auch ungeachtet der aktuell schwierigen Finanzlage des Bundes ausserordentlich erbracht werden.

Der Krieg in Europa verlangt exzeptionelle Anstrengungen. Die Bundesversammlung kann in der heutigen gemäss der Bundesverfassung ausserordentlichen Sicherheitslage auf der Grundlage von Artikel 173 weitreichende Beschlüsse und Verordnungen mit finanziellen Folgen erlassen, mit speziellen Krediten wie schon bei der Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine, und sie kann verfassungsrechtlich selbst die Schuldenbremse einschränken.

Dieser grauenhafte Krieg macht uns bewusst, dass es jetzt für die Schweiz darum geht, für die betroffenen Menschen in den Kriegsgebieten und im Inland breit und umfassend humanitäre Hilfen und vielfältigste Unterstützungen zu leisten. Diese erst ansatzweise erbrachten Leistungen werden unvermeidlich über die Erfüllung der übrigen Staatsaufgaben hinausreichen. Sie sind zur Verteidigung der europäischen und schweizerischen Grundwerte vorrangig zu erbringen und ausserordentlich zu behandeln.

