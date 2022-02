Medaillensegen in Peking - Die Schweiz räumt gross ab – jetzt liegt sogar der Rekord drin

Medaillensegen bei Peking 2022 – Die Schweiz räumt gross ab – jetzt liegt sogar der Rekord drin Gold für Gisin, Silber für Holdener – die nächsten Medaillen sind da. Die Schweizer Delegation ist auf bestem Weg, das grosse Ziel zu erreichen. Doch es gibt ein Aber. David Wiederkehr

Gold mit rotem Hintergrund – nicht nur am Oberkörper von Beat Feuz schön anzusehen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Gemächlich begonnen und dann durchgestartet: So lässt sich der Arbeitseifer der Schweizer Delegation an den Olympischen Winterspielen in Peking zusammenfassen. Es war ein richtiger Steigerungslauf. Nachdem es drei Tage dauerte, ehe mit Beat Feuz der erste Schweizer eine Medaille gewonnen hatte, kam zuletzt im 24-Stunden-Rhythmus weiteres Edelmetall hinzu.

Zuletzt sorgte die Ski-Delegation am Donnerstag für einen weiteren Freudentag auf der Piste, als Michelle Gisin und Wendy Holdener in der Kombination Gold und Silber gewannen. Es ist bezeichnend, die Alpinen sind an diesen Spielen kaum zu bremsen. Acht der zwölf Medaillen – und fünf- von sechsmal Gold – kommen aus der für die Schweiz prestigeträchtigsten Sparte. Ebenfalls aussergewöhnlich: Alle zwölf Medaillen wurden auf Schnee gewonnen.

Dank der Ausbeute in der zweiten Olympiawoche ist die Schweiz auf gutem Weg, die Vorgabe von Missionsleiter Ralph Stöckli zu erfüllen, der vor den Spielen das Ziel von 15 Medaillen ausgegeben hatte. Diese Marke kommt kaum von ungefähr: 15 Medaillen ist die Rekordausbeute der Schweiz an Winterspielen. Zweimal hat sie dies erreicht, 1988 in Calgary und vor vier Jahren in Pyeongchang. Um diesen Rekord einzustellen, braucht es nun nur noch drei Medaillen.

Auch die sechs Goldmedaillen bislang sind schon nahe am Schweizer Rekord von Sotschi, als es siebenmal Gold zu feiern gab. In sechs verschiedenen Sportarten übrigens: im Biathlon, Bob, Eishockey, Ski alpin, Ski nordisch und Snowboard.

1988: Dominanz pur

Warum sich all die Zahlen schlecht miteinander vergleichen lassen: Es gibt heute viel mehr Sportarten und Entscheidungen als früher. Werden heute in 109 Wettbewerben Medaillen vergeben, waren es vor 34 Jahren 46. Sind heute knapp 3000 Sportlerinnen und Sportler am Start, waren es damals 1400. Jeweils weniger als die Hälfte. Umso bemerkenswerter, dass die Schweiz 1988 in Calgary 15 Medaillen gewinnt. Hinter der Sowjetunion und der DDR belegt sie Rang 3 im Medaillenspiegel.

Zu verdanken hat sie den Medaillenrausch den Alpinen, die sich in ihrer Blütezeit befinden. In der Zeit von Pirmin Zurbriggen und Maria Walliser, Vreni Schneider und Peter Müller. An der Heim-WM im Jahr zuvor in Crans-Montana fahren sie alle in Grund und Boden und holen 8 von 10 Goldmedaillen. 1988 halten sie auch bei Olympia dem grossen Druck stand – gewinnen 11 der 15 Schweizer Medaillen.

Kaum zu schlagen: Vreni Schneider und die anderen Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer fahren die Konkurrenz Ende der Achtzigerjahre in Grund und Boden. Foto: Keystone

2018: Breit aufgestellt

Ski alpin, Langlauf, Snowboard, Ski Freestyle – die Schweiz findet auf Schnee in fast allen Sportarten und Disziplinen die richtige Spur. Dabei dauert es bis zum siebten Tag, ehe Dario Cologna über 15 km die erste Goldmedaille gewinnt. Danach folgt allerdings ein bemerkenswerter Steigerungslauf. Und doch erreicht die Delegation den Rekord von 1988 gerade so, erst am vorletzten Tag der Spiele. Mit drei Medaillen an einem Tag.

Erlöste die Schweiz am siebten Tag mit der ersten Goldmedaille: Dario Cologna siegt über 15 km frei. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

2006: Stark auf dem Eis

Es sind besondere Spiele für die Schweizer Sportlerinnen und Sportler, jene 2006 in Sio…äh Turin. Und für einmal ist nicht die Skipiste ihre bevorzugte Unterlage, sondern das Glatteis. Neben der Silbermedaille von Eiskunstläufer Stéphane Lambiel gewinnt die Schweiz nicht weniger als vier Medaillen im Eiskanal: Martin Annen holt im Zweier- und Viererbob Bronze, auch Gregor Stähli wird im Skeleton Dritter – und Maya Pedersen-Bieri gewinnt im Skeleton Gold. Unvergessen ausserdem die Erfolge der Snowboarderinnen und Snowboarder: die Schoch-Brüder, Daniela Meuli und vor allem das unfassbare Wettkampfglück der Tanja Frieden.

1992: Oje, o weh

Es gibt nicht nur gelungene Auftritte von Schweizer Delegationen bei Winterspielen. Und nie war es schlimmer als 1992 in Albertville. Von jeder Kritik ausgenommen ist Gustav Weder, der mit Gold im Zweierbob und Bronze im Vierer liefert, wie man das von ihm gewohnt ist.

Liefert, wie man das von ihm gewohnt ist: Gustav Weder triumphiert im Zweierbob und gewinnt im Vierer Bronze. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Aber der Rest? Oje. O weh. Stellvertretend der Auftritt der Alpinen: Die Bronzemedaille von Steve Locher in der Kombination bleibt vier Jahre nach Calgary ihre einzige (in Worten: EINZIGE) Medaille. Tiefpunkt: als sich Paul Accola nach seinem 21. Rang in der Kombination zum Stinkefinger an die Adresse der Jury hinreissen lässt.

Überschattet wird der Anlass vor allem aus Schweizer Sicht durch den Tod des Wallisers Nicolas Bochatay. Der Speedskier (dies war 1992 Demonstrationssport) kollidierte während des Einfahrens mit einem Ratrac und verstarb.

David Wiederkehr ist stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion und schreibt seit 2000 über Sport. Seine Fachgebiete sind Fussball, Kunstturnen und US-Sports. Mehr Infos

