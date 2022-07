«Apropos» – der tägliche Podcast – Die Schweiz steht vor harten Zeiten (finanziell) Finanzminister Ueli Maurer kommuniziert das Budget mit grosser Sorgenfalte: Sparen ist angesagt. Was heisst das konkret? Antworten in «Apropos». Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Markus Häfliger als Gast

Bloss keine Schulden machen: Das war immer das Credo von Finanzminister Ueli Maurer. Doch nun wird er vermutlich als jener Bundesrat in die Geschichte eingehen, der die meisten Schulden überhaupt machen musste. Die vielen Krisen der letzten Jahre haben tiefe Löcher in die Bundeskasse gefressen und die erfolgreichen Sparbemühungen der letzten Jahrzehnte zunichtegemacht.

Zusätzlich sind für die nächsten Jahre Projekte in der Pipeline, die zu hohen Ausgaben führen werden. Weil die Schweiz ein Gesetz hat, das zu hohe Schulden verbietet – die Schuldenbremse – wird das Parlament Sparmassnahmen beschliessen müssen, die an einigen Stellen schmerzen werden.

Markus Häfliger erklärt in einer neuen Folge von «Apropos», wie es um unseren Finanzhaushalt steht, was wohl gegen die vielen Schulden getan werden wird und was das für unsere Steuerrechnung bedeutet. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

