Zeitreise ins Jahr 2000 – Die Schweiz verfrachtet Kühe nach Kosovo Ein Hilfsprojekt sorgte dafür, dass im Jahr 2000 auf dem Flughafen Zürich ganz besondere Passagiere zum Einsteigen bewegt werden mussten. Daniela Schenker

Es brauchte Körpereinsatz, um die vierbeinigen Passagiere zum Einsteigen zu bewegen. Foto: Keystone (Archiv)

Auf dem Flughafen Kloten wurden am 29. März 2000 im Rahmen der Aktion «Kühe für Kosovo» 63 Tiere nach Pristina verladen. Mit der Hilfsaktion für besonders bedürftige kosovarische Bauern wollte die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) den durch den Krieg dezimierten Viehbestand wieder erhöhen und die Bevölkerung mit Milch versorgen. Der Kosovo-Konflikt dauerte vom 28. Februar 1998 bis zum 10. Juni 1999.



Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1800 Kühe von der Schweiz nach Kosovo transportiert. Jedes Tier wurde vor der Abreise tierärztlich überprüft. Die Flugreise von zwei Stunden erfolgte in einer eigens für Tiertransporte umgebauten DC-8, wo die Kühe zu siebt in ein Gitter gesperrt wurden. Die exportierten Tiere mussten nach dem 1. Januar 1997 geboren sein. Damit wollte man garantieren, dass sie nicht mit der Rinderseuche BSE infiziert sind. Die Rinder und Kühe wurden vor allem an Bauern vergeben, welche die Kriegsmonate in ihrer Heimat verbracht und einen besonders grossen Viehverlust erlitten hatten. Sie erhielten überdies einen Gutschein für eine Besamung. Nach der Übergabe kontrollierte die Deza während eines halben Jahres den Gesundheitszustand des Viehs.



Insgesamt betrug das Budget für die Aktion «Kühe für Kosovo» für das gesamte Jahr 2000 rund 4 Millionen Franken. Diese Summe wurden von der Deza, dem Bundesamt für Flüchtlinge, dem Bundesamt für Landwirtschaft und durch einen Beitrag des Kantons Zug getragen.