EM-Qualifikation – Die Schweizer Fussballerinnen machen grossen Schritt Richtung EM Hinten souverän, vorne harzig: Die Schweiz erfüllt mit dem 2:0 in Rumänien die Pflicht und schafft sich für die Finalissima eine hervorragende Ausgangslage. Fabian Sangines

Die Schweiz trifft zur Führung. Video: SRF

Fast eine Stunde ist gespielt, da kommt von der Seitenlinie ein klares Zeichen: Alisha Lehmann wird eingewechselt, für sie muss Rachel Rinast vom Feld. Eine Stürmerin ersetzt also eine Aussenverteidigerin, die Offensive wird gestärkt – dabei führt die Schweiz schon lange 1:0. Doch so ein knapper Vorsprung ist immer gefährlich. Klar also, dass Trainer Nils Nielsen seinen Spielerinnen signalisieren möchte, den zweiten, sicherlich entscheidenden Treffer zu suchen.

Und die Massnahme zeigt Wirkung. Lehmann wirbelt aussenrechts, scheitert in der 69. Minute aus bester Position an Goalie Andrea Paraluta und holt fast zehn Minuten später einen Corner heraus. Diesen führt Geraldine Reuteler aus, findet Ana-Maria Crnogorcevic – die Schweizer Rekordtorschützin erzielt mit ihrem 60. Länderspieltreffer das erlösende 2:0.

Ana-Maria Crnogorcevic und Ramona Bachmann dürfen sich freuen. Foto: Keystone

Ein gerechter Lohn für einen seriösen Auftritt

Ein Fussballfest ist es dennoch nicht, was die Schweizerinnen anbieten, was auf dem tristen Platz in Mogosoaia, rund 20 Kilometer nördlich von Bukarest, aber auch äusserst schwierig ist. Sie haben viel Ballbesitz, werden hinten kaum gefordert, nur bleiben vorne die ganz zwingenden Torgelegenheiten aus. Erst nach knapp 25 Minuten erhöht die Schweiz ihre offensive Schlagzahl, dafür belohnt sie sich rasch. Zuerst ist es Fabienne Humm, die ihren Kopfball aus kurzer Distanz von Paraluta pariert sieht. Sekunden später profitiert Coumba Sow von einer Balleroberung Reutelers und trifft zur Führung.

Es ist ein gerechter Lohn für einen seriösen Auftritt. Nie geraten die Schweizerinnen in Gefahr, wie im September gegen Kroatien Punkte abgeben zu müssen - trotz vieler Absenzen in der defensiven Viererkette. Captain Lia Wälti brilliert wie schon gegen Belgien auf ungewohnter Position im Abwehrzentrum und die eigentliche Ersatz-Linksverteidigerin Rinast versucht mit Läufen in die Tiefe immer wieder für Unordnung bei den Rumäninnen zu sorgen. Nur vorne gelingt bis auf einzelne Nadelstiche wenig. Auch, weil die Gegnerinnen offenbar damit zufrieden sind, nicht wie im Hinspiel in Schaffhausen mit 0:6 unterzugehen.

So erfüllt Nielsens Team mit dem 2:0-Sieg glanzlos die Pflicht und hat nun eine hervorragende Ausgangslage, sich direkt für die EM 2022 in England zu qualifizieren. Im Auswärtsspiel gegen Belgien am 1. Dezember reicht dafür ein Unentschieden.

Telegramm:

Rumänien – Schweiz 0:2 (0:1)

Mogosoaia. – Keine Zuschauer. – SR Özcigdem (TUR). – Tore: 29. Sow (Reuteler) 0:1. 79. Crnogorcevic (Corner Reuteler) 0:2.

Schweiz: Thalmann; Aigbogun, Calo, Wälti, Rinast (57. Lehmann); Sow (85. Maendly), Gut (78. Zehnder); Crnogorcevic, Bachmann, Reuteler (85. Xhemaili); Humm (57. Fölmli).

Bemerkung: Schweiz ohne Bühler, Calligaris, Kiwic und Maritz (alle verletzt).