Den Status als Nummer 1 der Welt bestätigt: Ein Teil der Equipe von Swiss-Ski feiert nach dem Riesenslalom die Gold- und die Silbermedaille von Marco Odermatt (oben rechts) und Loïc Meillard. Foto: Michel Cottin (Agence Zoom / Getty Images)

Der Schweizer Skiverband hat geklotzt für diese WM. Die Athletinnen und Athleten nächtigten in diesen zwei Wochen an den besten Adressen der französischen Nobelorte Méribel und Courchevel, in 4-Stern-Palästen hoch über den schmucken Dörfern mit ihren unzähligen Holzchalets, weit weg von Halligalli und Trinkgelagen der britischen Touristen.