Prozessflut nach Demos – Die Schweizer Klimajugend schlägt zurück Die Polizei verteilt hunderte von Bussen, die Aktivisten fechten sie an und beschäftigen so die Gerichte. Abschrecken lassen sich die Schüler und Studenten nicht, die Proteste werden grösser. Philippe Reichen aus Lausanne

Lausannes Klimajugend ist besonders engagiert und gerät regelmässig mit der Polizei in Konflikt. Foto: Jean-Bernard Sieber

Der Protest blieb friedlich. Private Strafanzeigen gab es keine. Strafbefehle verschickte die Staatsanwaltschaft dennoch. Diese Erfahrung machten 15 Waadtländer Klimaaktivisten, die im März 2019 in die Geschäftsstelle der Waadtländer Pensionskasse Retraites Populaires einmarschierten. Ihre Strafe: 600 Franken Busse und 450 Franken Verfahrenskosten. Die Staatsanwaltschaft wirft den jungen Protestlern «Hinderung einer Amtshandlung» vor, weil die Polizei sie aus dem Pensionskassengebäude tragen musste.

«Wir werden kriminalisiert», sagten die Jugendlichen diese Woche auf einer Medienkonferenz. Zahlen wollen sie nicht. Sie wollen sich vor Gericht verteidigen. Anwälte verteidigen sie kostenlos. Die Fälle multiplizieren sich. Rund 300 Vertreter der Waadtländer Klimajugend haben in den letzten Monaten ihre Strafbefehle nach Protestaktionen angefochten – Schüler, Studenten, Angestellte und Arbeitslose.

Polizisten tragen Mitglieder von Extinction Rebellion weg, die eine Strasse in Lausanne blockieren. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Auf die Waadtländer Gerichte rollt eine veritable Prozessflut zu. Allein 200 Angeschuldigte gehören zur Gruppe Extinction Rebellion, die für ihren Klimaprotest Lausanner Strassen und Brücken blockierte und Picknicks und Tanzfeste abhielt.

Der Freispruch in Renens

Internationales Aufsehen erlangte der Fall der 13 Klimaaktivisten, die im November 2018 in einer Filiale der Credit Suisse die schädlichen Investments der Grossbank anprangerten und an die Verantwortung von CS-Werbeträger Roger Federer appellierten. Ein Einzelrichter am Bezirksgericht Renens hatte sie freigesprochen. Generalstaatsanwalt Eric Cottier ficht das Urteil umgehend an. Im September müssen die Jugendlichen vors Kantonsgericht.

Freude nach dem Freispruch im Lausanner CS-Prozess: Klima-Aktivisten verlassen den Gerichtssaal. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Die Proteste in Lausanne gehen weiter und werden grösser, trotz fortwährender Bussen und happiger Verfahrenskosten. Vor wenigen Tagen hat die Stadtpolizei 204 Personen der Gruppe Critical Mass angehalten und kontrolliert. Bei einem Treffen vor dem Stadtparlament forderten sie eine umweltbewusstere Politik, fuhren anschliessend auf ihren Velos durch die Stadt und blockierten den Autoverkehr. Als eine Person die Buchstaben ACAB (All cops are bastards) auf einen Bus sprayte, wurde die Polizei aktiv. Der Sprayer floh. Die Polizei kontrollierte die restlichen Demonstranten und wird sie wohl büssen.

«Personen, die ohne Genehmigung demonstrieren, werden systematisch gebüsst.» Sébastien Jost, Polizeisprecher

Der Lausanner Polizeisprecher Sébastien Jost verteidigt das Vorgehen. Man arbeite bei dieser Art von Veranstaltungen «nach den Prinzipien Legalität und Verhältnismässigkeit». Die Polizei fordere die Personen auf, ein Gelände innerhalb einer bestimmten Frist zu verlassen und die Störung zu beheben. Geschehe das nicht, räume man den Platz, sagt Jost. «Personen, die ohne Genehmigung demonstrieren, werden systematisch gebüsst», betont der Sprecher. Zuwiderhandlungen gegen das Strafgesetz, wie die Behinderung des öffentlichen Verkehrs, würden der Staatsanwaltschaft gemeldet, die dann das Strafmass festsetzt.

Protest zeigt Wirkung

Der Lausanner Gymnasiast Zakaria Dridi bringt für das Vorgehen der Justiz wenig Verständnis auf. Er war einer der Klimaaktivisten, die im März 2019 die Geschäftsstelle der Waadtländer Pensionskasse besuchten. Ihre Botschaft trugen sie auf einer Stoffbanderole bei sich. «Steigen sie aus dem Geschäft mit fossiler Energie aus, und wir gehen», stand da.

Der Direktor erschien und sprach mit den Aktivisten. Dann tauchten Polizisten auf und machten Druck auf die Protestler, zu gehen. Einige Aktivisten blieben schliesslich, verhakten Arme und Beine zu einer Kette, sodass Polizisten sie einzeln hinaustragen mussten und den Fall der Staatsanwaltschaft meldete.

Demonstranten im Gebäude der Pensionskasse «Retraites Populaires» im März 2019. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

«Wir wollten auf Missstände aufmerksam machen. Unser Protest hat etwas bewirkt», sagt Zakaria Dridi. Wenige Monate nach der Aktion habe die Kasse verkündet, nicht mehr in die Kohlewirtschaft zu investieren, so Dridi. Die Staatsanwaltschaft kümmere das nicht, nervt sich der Gymnasiast.

Die Pensionskasse habe man bewusst ausgewählt, schliesslich verwalte die Kasse die beruflichen Vorsorgegelder aller Kantonsangestellten, also Lehrer, Ärzte, Richter und auch Staatsanwälte. «Die Waadtländer Justiz interessiert sich nicht für das Motiv der Jugendlichen und setzt ihre Strafpraxis einfach fort», bedauert Rechtsanwältin Irène Wettstein, die Klimaaktivisten verteidigt.

«Wir machen das nicht zum Spass. Wir sind da, um die Leute zum Nachdenken zu bringen.» Paul Castelain, Klimaaktivist

Auch Gary Domeniconi ist Teil der Protestgruppe. Er bereitet sich an der ETH Lausanne auf seinen Masterabschluss in Life Sciences vor und würde danach gerne doktorieren und allenfalls eine akademische Karriere anstreben. Doch mit Verurteilungen wegen der Klimaproteste riskiert er einen Eintrag ins Strafregister. Muss er gegenüber einem künftigen Arbeitgeber den Auszug vorweisen, bringt ihm das womöglich Unannehmlichkeiten.

Domeniconi sagt, Polizisten würden bei jeder Aktion daran erinnern, dass er womöglich seine Zukunft gefährde. Doch für ihn ist klar: «Zuerst kommt mein Engagement zur Rettung des Klimas, dann meine berufliche Zukunft.» Sein Kollege Paul Castelain, der nach einem Physikabschluss nun Mathematik studiert und in gleich zwei Gerichtsverfahren ist, drückt sich so aus: «Wir machen das nicht zum Spass. Wir sind da, um Leute zum Nachdenken zu bringen.»

Die Proteste gehen weiter: Greta Thunberg an einem «Fridays for Future»-Protest in Lausanne im Januar 2020. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Klar würden die Prozesse und die Befragungen durch die Staatsanwaltschaft einen ermüden, aber die Bewegung werde grösser, breiter und älter, sagt Castelain. Am letzten Samstag beteiligten sich in Lausanne Spitalpfleger, Krankenschwestern, Ärzte, Universitätsprofessoren und sogar der 80-jährige, ehemalige Waadtländer Kantonsarzt an einer Klimademo. Solche Zeichen könne die Justiz nicht mehr ignorieren, sagt Castelain.