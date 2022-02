Schweizer Eishockey-Team – Die Starspielerin lancierte für den Olympiatraum ein Crowdfunding Die Schweizer Frauen greifen am Mittwoch zum zweiten Mal in acht Jahren nach einer Olympiamedaille. Das müssen Sie vor dem Bronze-Spiel gegen Finnland wissen. Marco Keller

Am Mittwoch (12.30 Uhr Schweizer Zeit) gilt es ernst für Lara Stalder und ihre Teamkolleginnen. Bild: Keystone

Wer sind die Stars des Schweizer Teams?

Ganz klar die Spielerinnen des ersten Blocks. Das Duo Lara Stalder/Alina Müller ist eine der weltweit besten Sturmzangen und wird durch Phoebe Staenz bestens ergänzt. Die jungen Verteidigerinnen Sinja Leemann und Lara Christen könnten eine ähnliche Karriere hinlegen, Christens Potenzial ist sogar so gross, dass viele in ihr eine der weltbesten Abwehrspielerinnen der Zukunft sehen. Das Quintett zeichnete bisher in Peking für 24 von 30 Schweizer Skorerpunkten verantwortlich – unfassbare 80 Prozent.