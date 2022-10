Heldin Fabienne Humm – Die Schweizer Weltrekordhalterin, die nie Profi sein wollte Die Stürmerin schiesst die Schweiz gegen Wales an die WM 2023 – dabei war sie bereits für kurze Zeit aus dem Nationalteam zurückgetreten. 2015 ging sie mit einem Hattrick viral. Fabian Sangines

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Strafraum: Fabienne Humm hält ihren rechten Fuss hin – und lässt 7803 Zuschauerinnen und Zuschauer im Letzigrund jubeln. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Sie winkt in der Mitte, mehrfach. Und dann, endlich, spielt Géraldine Reuteler den Ball vors Tor, Fabienne Humm löst sich geschickt, hält den Aussenrist hin – und versetzt die 7803 Zuschauerinnen und Zuschauer im Letzigrund in Ekstase. «Sind wir definitiv dabei?», fragt sie danach im SRF-Interview. Ja, dank ihrem Treffer in der 120. Minute ist die Schweiz an der WM 2023 in Australien und Neuseeland mit dabei.