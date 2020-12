Wohngemeinschaft aus Regensdorf – Die Schwester der Bachelor-Kandidatin Seit vier Jahren lebt Antonella Mogese mit ihrer Schwester, der Bloggerin und Bachelor-Kandidatin Francesca, zusammen. Die beiden sind ganz verschieden und ergänzen sich deshalb perfekt. Beatrix Bächtold

Bachelor-Kandidatin Francesca Mogese (rechts) und ihre Schwester Antonella wohnen in Regensdorf zusammen. Foto: Francisco Carrascosa

Mitten in Regensdorf. Am Fenster der Wohnung funkelt die Weihnachtsbeleuchtung. Auf dem Stubentisch brennen Kerzen. Es duftet nach Kürbissuppe. «Während ich mit Begeisterung putze und aufräume, ist meine Schwester Francesca die kreativere von uns beiden. Sie dekoriert die Wohnung und kocht wahnsinnig gerne», sagt Antonella. Jetzt nehmen die beiden Frauen noch einen Espresso, bevor Francesca sich verabschiedet und zum Public Viewing der aktuellen Folge von «Der Bachelor» in einen Zürcher Club abdüst. «Ich kenne das. Als Bloggerin war meine Schwester immer schon viel unterwegs. Events, Reisen, Restaurants», sagt Antonella, die als Dentalassistenin in einer Bassersdorfer Zahnarztpraxis arbeitet.