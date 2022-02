Olympia-Schlussbilanz - Die schwierige Mission Peking vergoldet

Abo Die Medaillenfavoriten in Peking «15 plus» ist das Ziel – das sind die Schweizer Olympia-Trümpfe

2014 in Sotschi gewannen die Schweizer 11 Medaillen, 2018 in Pyeongchang 15. Nun erwartet Delegationschef Ralph Stöckli mindestens so viele. Wir auch.