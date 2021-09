Herbstsperrung im Schutzgebiet – Die «schwierigste» Sperrzeit im Eigental beginnt Ab dem 1. Oktober wird die Strasse zwischen Oberembrach und Nürensdorf nachts sporadisch gesperrt. Der Aufwand ist gross, die Bussenzahl immer kleiner. Christian Wüthrich

Im Herbst erfolgt die Sperrung der Eigentalstrasse witterungsabhängig nur in gewissen Nächten und im Gegensatz zum Frühling (Bild) jeweils von sieben Uhr abends bis sieben Uhr früh. Archivbild: Leo Wyden

Dreimal pro Jahr wird die Strasse durchs Eigental gesperrt. Die dritte Sperrphase des Jahres stellt die grösste Herausforderung für alle dar. Das sieht auch der zuständige Sicherheitschef der Stadt Kloten, Thomas Grädel, so. «Im Herbst ist immer die schwierigste Sperrphase», sagt er auf Anfrage, kurz bevor es in diesem Jahr wieder ernst gilt. Innerhalb der kommenden zwei Monate kann situativ – je nach Witterung – für maximal 30 Nächte eine Schliessung der Strasse durch das Schutzgebiet angeordnet werden.

Am Freitag bricht der Oktober an und damit auch die Zeit der Herbstsperrung im nationalen geschützten Amphibienlaichgebiet. Es ist dies bereits zum fünften Mal, seit man sich an einem runden Tisch über die Zukunft der Eigentalstrasse geeinigt hat.