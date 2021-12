Erste Wahlliste der Corona-Skeptiker – Die Massnahmenkritiker wollen ins Zürcher Stadtparlament Neben den etablierten Parteien streben im Februar 2022 exotische Gruppierungen in den Gemeinderat. Unter ihnen figuriert die Liste eines aggressiven Massnahmenkritikers. Pascal Unternährer

Stadtschreiberin Claudia Cuche-Curti hat am Freitag die Listennummern der Parteien und Gruppierungen für die Wahlen ausgelost. Foto: Screenshot Online-Ziehung

Das Rennen um die 125 Sitze im Zürcher Stadtparlament kommt definitiv in die heisse Phase. In einem isolierten Raum haben am Freitag Stadtpräsidentin Corine Mauch, Stadtschreiberin Claudia Cuche-Curti und Notar-Stellvertreter Nicolas Maurer die Ziehung der Wahllistennummern durchgeführt. Für Aussenstehende wurde der Vorgang in einem Online-Livevideo zugänglich gemacht.

Wie vor vier Jahren buhlen zwölf Parteien und Gruppierungen um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Die Listennummer 1 erhält – entsprechend dem stärksten Wähleranteil im Jahr 2018 – die SP. Es folgen alle Parteien, die bereits im Gemeinderat vertreten sind. Bis auf eine Ausnahme.