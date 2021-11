Sekundarschule Unteres Furttal – Die Sek in Otelfingen braucht mehr Schulraum – und mehr Steuern Am 28. November stimmen Boppelsen, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen über den Ausbau des Sekundarschulhauses ab. Es geht um 8,5 Millionen Franken – und eine Steuererhöhung. Anna Bérard

Der Neubau der Sek in Otelfingen ist am Ort der alten Turnhalle geplant. Diese wird nächstes Jahr abgerissen. Visualisierung: PD

Die Dörfer im unteren Furttal wachsen. Nicht ganz so rasant wie die Gemeinden in Stadtnähe, doch auch in Otelfingen und Hüttikon ist die Einwohnerzahl in den letzten Jahren nach oben geschnellt. Nachdem die Primarschulen ihre Kapazitäten ausbauen mussten, folgt jetzt die Sekundarschule, wo die Jugendlichen aus Boppelsen, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen zur Schule gehen.

Sie plant den Umbau des Schulhauses in Otelfingen und einen Neubau auf dem Schulareal. Schulpflege, Architekt und Bauunternehmer stellten das Projekt am Dienstagabend in Otelfingen der Öffentlichkeit vor. Am 28. November kommt es in den vier Gemeinden zur Abstimmung.