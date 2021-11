Handball: Schweizer Cup der Frauen – Die SG Unterstrass/Rümlang ärgert den Koloss Brühl Die 2.-Liga-Handballerinnen empfingen im 1/16-Final des Schweizer Cups die Reserve des Rekordmeisters Brühl SG. Die Aussenseiterinnen hielten beim 24:38 erstaunlich lange mit. Christian Hungerbühler

Auf Augenhöhe mit ihren Gegnerinnen aus der zweithöchsten Liga: Sophia Schuler von der SG Unterstrass/Rümlang brilliert mit acht Treffern. Foto: Erich Bucher

Zwölf Minuten waren gespielt, da rieb sich das lautstarke Publikum in der Sporthalle Blumenfeld in Zürich-Affoltern verwundert die Augen. 8:6 führten die Gastgeberinnen gegen Brühls zweite Equipe, die in der Meisterschaft zwei Stufen höher, in der zweithöchsten Frauen-Spielklasse (SPL 2) antritt. Monika Simova-Pozorova, die Trainerin der St. Gallerinnen reagierte, nahm ein Time-Out und justierte nach. «Uns ist ein brillanter Auftakt geglückt, vorne haben wir unbeschwert angegriffen, hinten waren wir aufmerksam und bissig», befand Unterstrass/Rümlangs Chefcoach Stefan Paraschivescu hernach. «Ausserdem hat Torhüterin Svenja Stettler stark gehalten.»

Match-Telegramm Infos einblenden SG Unterstrass/Rümlang - LC Brühl II 24:28 (13:19) Blumenfeld. Zürich-Affoltern. – 70 Zuschauer. – SR Baumann/Nasseri-Rad. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Unterstrass/Rümlang, 2-mal 2 gegen Brühl II. – Unterstrass/Rümlang: Stettler (12Paraden)/Nef (4 ); Sanchez (1 Tor), Munz (3), Röthlisberger (2), Zwahlen, Schuler (8), Kaeslin (1), Tronnier (2), Landolt, Stover (1), Lassner (4), Guggenbühl (1). Meier (1).

Nach dem Time-Out fanden die Favoritinnen besser ins Spiel. Das Geschehen blieb noch bis zur 25. Minute und dem 12:13 durch Alyssa Stover ausgeglichen. Danach setzten sich Wucht und Klasse der Ostschweizerinnen durch. Schon vor dem Seitenwechsel (13:19) war die Entscheidung zu ihren Gunsten gefallen.

Im zweiten Umgang zeigten sich die Brühlerinnen weiterhin tempofest und eiskalt im Abschluss. Nach drei Vierteln betrug die Differenz bereits 14 Zähler. «Natürlich ist das Resultat deutlich, im Positionsangriff haben wir aber gut dagegenhalten», kommentierte Unterstrass/Rümlangs Kreisläuferin Helena Tronnier anschliessend. Sie und ihre Teamkolleginnen kämpften bis zum Schluss weiterhin vorbildlich – der Anhang würdigte es mit viel Applaus. Die Autogrammwünsche der vereinseigenen Jugend im Anschluss an die Partie setzten dem Saison-Highlight einen hübschen Schlusspunkt. «Der Vergleich war natürlich reizvoll. Wir wollen nun das Brühler Tempo und unseren Teamspirit mit in die Meisterschaft nehmen», fügte Tronnier mit Blick in die Zukunft an.

Steiler Weg zum Aufstieg

Der Cup-Kracher gegen die Reserve des Rekordmeisters war eine schöne Entschädigung für den langen Corona-Unterbruch. Für die grosse Bühne hatte sich Unterstrass/Rümlang mit dem Gewinn des regionalen Cups qualifiziert – anno 2019. In der 2.-Liga-Meisterschaft wurden die folgenden beiden Saisons aus den bekannten Gründen abgebrochen. Das Team überstand alle Viren-Wellen und sportlichen Zwangspausen erstaunlich gut. Abgänge gab es keine – im Gegenteil. Die Kaderliste ist mit rund 20 Akteurinnen so lang wie kaum zuvor, je hälftig mit Rümlangerinnen und Untersträsslerinnen besetzt. Nährt das Aufstiegs-Ambitionen?

Chefcoach Stefan Paraschivescu, der einst auch den Männer-Erstligisten Kloten trainierte, äussert sich vorsichtig: «Wir haben eine starke Gruppe erwischt. GC Amicitia Zürich und Brugg treten beide mit NLA-erprobten Schlüsselspielerinnen an.» Die ersten Vergleiche gegen diese beiden Konkurrenten verlor das höchste Unterländer Frauen-Handballteam denn auch. Im Rennen um die beiden Plätze in der Aufstiegsrunde geriet es dadurch in arge Rücklage. Weitere Niederlagen sind Tabu. Am nächsten Samstag kommt es gegen Brugg nun bereits zum Show-Down – diesmal wohl wieder ohne Glamour und Fans.

Erfolgreich gegen vier: Unterstrass/Rümlang-Kreisläuferin Helena Tronnier überzeugte offensiv und defensiv. Foto: Erich Bucher

