Das Afghanistan der Taliban – Die Sharia wird bald für das gesamte Leben gelten Seit einem Jahr kontrollieren die Taliban wieder Afghanistan. Wie regieren die Islamisten? Wie stark sind sie? Und wie läuft es wirtschaftlich? Antworten zu den drängendsten Fragen. Tomas Avenarius und Tobias Matern

Die Taliban drehen die Uhren zurück und haben ein Vollverschleierungsgebot erlassen: inhaftierte Frauen im Frauengefängnis der drittgrössten afghanischen Stadt. Foto: Keystone

Was geschieht in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr?

Die klassische Taliban-Antwort: Es herrscht Frieden, die Afghanen leben nach 20 Jahren Krieg wieder in Sicherheit. Das stimmt. Doch es ist nur die halbe Wahrheit. Mit dem Fall der prowestlichen Regierung und dem Abzug der US-Truppen samt ihren Verbündeten endete ein Krieg, den die Taliban selbst mitverantworteten. Für sie war die Regierung in Kabul illegitim, die ausländischen Soldaten waren «Invasoren und Besatzer», die in einem Jihad, einem «Heiligen Krieg» bekämpft werden mussten. Die lebensbedrohende Unsicherheit, die im Land herrschte, wurde von ihnen geschaffen. Frieden und Sicherheit gibt es heute nicht für die Gegner der Taliban.