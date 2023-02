Jährlicher Test – Die Sirenen im Land heulen ab 13.30 Uhr Am ersten Mittwoch im Februar werden die Sirenen getestet. So tönen die Alarme, und das wäre im Ernstfall zu tun. Thomas Mathis

Die Sirenen werden am 1. Februar 2023 ab 13.30 Uhr getestet. Foto: Raphael Moser

Тестування сирен – das ist Ukrainisch und heisst übersetzt Sirenentest. So steht es zum Beispiel auf der Website von Oberweningen. Die Gemeinde warnt die Geflüchteten in ihrer eigenen Sprache vor dem Testalarm, der jedes Jahr am ersten Mittwoch im Februar stattfindet. «Angesichts des Krieges in der Ukraine besteht dieses Jahr ein erhöhtes Risiko, dass der Sirenentest Verunsicherungen und Ängste auslöst», heisst es.