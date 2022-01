Interview mit Daniel Koch - «Die Situation sieht weniger dramatisch aus, als man befürchten musste»

Der frühere «Mister Corona» des Bundes findet weitere Schliessungen nicht sinnvoll. Er will gezielt Alte schützen – nun auch vor Übertragungen durch Enkel.

Der Anstieg war deutlich, vor allem wenn man berücksichtigt, dass an den Schulen nicht mehr getestet wurde. Bei den Erwachsenen sind die Fallzahlen denn auch stärker nach oben gegangen als bei den Kindern.

Der Bund hat über Silvester und Neujahr mehr Corona-Fälle verzeichnet als noch an Weihnachten. Was schliessen Sie daraus?

Sie vermuten also viele nicht entdeckte Ansteckungen?

Wir verpassen in der Schweiz mit Sicherheit einen grossen Teil der Fälle. Das zeigt die hohe und noch gestiegene Positivitätsrate (der Anteil der positiven Fälle an der Gesamtzahl der Tests; die Redaktion). Es gibt allen Grund zur Annahme, dass uns in den kommenden Tagen ein weiterer Anstieg bevorsteht.