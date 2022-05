Spätzünder im Sägemehlring Infos einblenden

Der heute 46-jährige Stefan Bickel war im Sägemehlring ein Spätzünder. Erst mit 32 ist der Hochfelder in den Schwingsport eingestiegen, inspiriert von seinem Sohn Roman, der 2008 zu den Bülacher Jungschwingern stiess. In den folgenden zehn Jahren gewann Stefan Bickel vier Kränze, nahm 2013 am Eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf teil und stand drei Jahre später auf dem Brueder im Schlussgang. 2018 trat er an seinem Heimschwinget ob Bachenbülach als Aktiver vom Schwingsport zurück und übernahm daraufhin für seinen Schwingklub Zürcher Unterland das Amt des Kampfrichters. Der gelernte Zimmermann arbeitet inzwischen als Gefängnisbetreuer und gehört seit 2018 dem Hochfelder Gemeinderat an. (mak)