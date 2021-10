Kommentar zu Gewalt an Frauen – Die SP und ihr Krampf mit migrantischen Tätern Ausgerechnet die Partei, die sich dem Kampf gegen das Patriarchat verschrieben hat, lässt Opfer häuslicher Gewalt im Stich – wenn der Schläger fremder Herkunft ist. Meinung Bettina Weber

Die Risiken für häusliche Gewalt sind erkannt. Man sollte bloss den Mut haben, sie anzusprechen – für die Opfer. Foto: Getty

Die Statistik zeigt: Bei häuslicher Gewalt sind auf Täter- wie Opferseite Migrantinnen und Migranten rund viermal häufiger aufgeführt als Schweizerinnen und Schweizer.

Die Forschung weiss: In Beziehungen mit starkem Machtgefälle, Dominanz und Kontrollverhalten kommt es eher zu Gewalt. Je gleichberechtigter das Paar, desto kleiner das Risiko. Das heisst: je patriarchalischer das Denken, desto gefährlicher für Frauen (und Kinder). Klingt logisch.

Ohne Zielgruppe hilft Prävention leidlich wenig

Keine Partei hat sich dem Kampf gegen das Patriarchat so verschrieben wie die SP. Es kommt allerdings darauf an. Ausgerechnet dort, wo dieses am meisten Opfer fordert, schaut sie weg. Obwohl offensichtlich Migranten ein besonderes Problem mit häuslicher Gewalt haben, spricht die Partei lieber von einem «Männer-» oder gar von einem «Gesellschaftsproblem». Statistik und Forschung spielen keine Rolle.