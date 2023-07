Rückzug eines gewöhnlichen Vogels – Die Spatzen verschwinden aus Zürich Der Haussperling macht sich in manchen Quartieren zunehmend rar. Weil Nistplätze in Altbauten verschwinden – und dem Spatz etwas Wichtiges für die Aufzucht der Jungen fehlt. Hélène Arnet

Er folgte den Menschen in die Siedlungen, doch wo kein Grün ist, zieht er wieder aus. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Als die Kollegin vor zehn Jahren in eine Wohnung an der Heinrichstrasse im Stadtzürcher Kreis 5 einzog, tschilpten die Spatzen oft so laut, dass es nervte. «Heute würde ich mich freuen, wenn ich dort wieder einmal einen Spatz hören würde», sagt sie.