Zürich nach der Flut – Die spinnen doch nicht, die Böötler! Unser Sonntagsausflug vom Oberen Letten zur Werdinsel zeigte: Das Befahrverbot auf der Hochwasserlimmat wurde befolgt. Dennoch musste die Polizei schimpfen. Thomas Wyss

Eine für einmal erfreuliche Leere: Der Blick beim Höngger Wehr flussabwärts Richtung Dietikon. Foto: Samuel Schalch

«Verbotene Früchte schmecken am besten», das wusste der römische Epiker Ovid schon vor Christi Geburt. Trotz viel Evolution hat sich daran bis heute nichts geändert.

Im vorliegenden Fall ist diese verbotene Frucht eine Böötlifahrt auf der Limmat. Anders als bei normalem Pegelstand wäre das derzeit nämlich kein gemütliches Treibenlassen mit Dosenbier in der einen und Marihuana-Zigarette in der anderen Hand: Wegen der aussergewöhnlichen Regenfälle der letzten Woche führt der sonst gemütliche Fluss massiv mehr Wasser, und dessen Kraft scheint zumindest vom Ufer aus betrachtet durchaus vergleichbar mit der Wucht eines tosenden River-Rafting-Gewässers in den Bergen. Mit dem Schlauchboot da hinauszugehen, käme einer Hochrisiko-Mission gleich – weshalb die Stadtpolizei die sommerliche Freizeitbeschäftigung ab dem Lettenwehr flussabwärts bis zur Stadtgrenze untersagt hat.