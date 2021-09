Impfzentrum Bülach – Die spontane Impfung bewährt sich Noch immer lassen sich in der Bülacher Stadthalle über 100 Personen pro Tag ohne Voranmeldung impfen. Der «Zürcher Unterländer» hat das Angebot ausprobiert. Flavio Zwahlen

Das Impfzentrum Bülach ist noch bis 28. September geöffnet. Foto: Sibylle Meier

Der Graben zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern wird immer grösser. Zugenommen hat das Konfliktpotenzial auch im Impfzentrum in Bülach, das vom Spital Bülach betrieben wird. Urs Kilchenmann, Mediensprecher des Spitals, führte jüngst aus: «In den ersten Monaten war die Stimmung im Impfzentrum fast andächtig und feierlich. Nun schwappt die Dankbarkeit jedoch in Streitlust über. Die Personen, die sich jetzt spontan impfen lassen, machen es hauptsächlich aufgrund der 3-G-Massnahmen des Bundes und wollen ein Zertifikat, damit sie wieder uneingeschränkt am öffentlichen Leben teilhaben können.» Dies führe des Öfteren zu Konflikten – etwa bei längeren Wartezeiten oder aufgrund der verlangten ausführlichen Kontaktangaben.